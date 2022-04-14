Tokenomics de Unstable States Dollar (USD)
Informations sur Unstable States Dollar (USD)
$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.
It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.
The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.
Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.
Tokenomics et analyse de prix de Unstable States Dollar (USD)
Tokenomics de Unstable States Dollar (USD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Unstable States Dollar (USD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens USD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens USD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de USD, explorez le prix en direct du token USD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.