Informations sur le prix de Unstable Tit (UST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00249963 $ 0.00249963 $ 0.00249963 Bas 24 h $ 0.00371864 $ 0.00371864 $ 0.00371864 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00249963$ 0.00249963 $ 0.00249963 Haut 24 h $ 0.00371864$ 0.00371864 $ 0.00371864 Sommet historique $ 0.00382655$ 0.00382655 $ 0.00382655 Prix le plus bas $ 0.00249963$ 0.00249963 $ 0.00249963 Variation du prix (1 h) +0.83% Changement de prix (1J) -2.99% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Unstable Tit (UST) est de $0.00286347. Au cours des dernières 24 heures, UST a évolué entre un minimum de $ 0.00249963 et un maximum de $ 0.00371864, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UST est $ 0.00382655, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00249963.

En termes de performance à court terme, UST a évolué de +0.83% au cours de la dernière heure, -2.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Unstable Tit (UST)

Capitalisation boursière $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Unstable Tit est de $ 2.86M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UST est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.86M.