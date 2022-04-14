Tokenomics de Unstable Tit (UST)
Informations sur Unstable Tit (UST)
First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins.
CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for unstable people. 0 utility. 100% bounce potential. Get jiggly or die trying. $UST is a highly unstable meme asset with no utility, no roadmap, and no emotional support hotline. This is not financial advice — it’s a spiritual experience. Buy only if ur built different.
Tokenomics et analyse de prix de Unstable Tit (UST)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Unstable Tit (UST), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Unstable Tit (UST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Unstable Tit (UST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens UST qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens UST pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de UST, explorez le prix en direct du token UST !
Prévision du prix de UST
Vous voulez savoir dans quelle direction UST pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de UST combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.