Prix de Upheaval Finance aujourd'hui

Le prix de Upheaval Finance (UPHL) en direct est actuellement de $ 0.00832183, avec une variation de 8.51 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UPHL en USD est de $ 0.00832183 par UPHL.

Upheaval Finance se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 495,186 et une offre en circulation de 59.53M UPHL. Au cours des dernières 24 heures, UPHL a été échangé entre $ 0.0069275 (plus bas) et $ 0.00946352 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04077558, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00226236.

En termes de performance à court terme, UPHL a varié de +2.39% au cours de la dernière heure et de -18.81% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Upheaval Finance (UPHL)

Capitalisation boursière $ 495.19K$ 495.19K $ 495.19K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Offre en circulation 59.53M 59.53M 59.53M Offre totale 919,251,611.929208 919,251,611.929208 919,251,611.929208

La capitalisation boursière actuelle de Upheaval Finance est de $ 495.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UPHL est de 59.53M, avec une offre totale de 919251611.929208. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.65M.