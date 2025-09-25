Informations sur le prix de UPTOBER (UPTOBER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00133308 $ 0.00133308 $ 0.00133308 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00133308$ 0.00133308 $ 0.00133308 Sommet historique $ 0.00133308$ 0.00133308 $ 0.00133308 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +5.41% Changement de prix (1J) -16.30% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de UPTOBER (UPTOBER) est de --. Au cours des dernières 24 heures, UPTOBER a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00133308, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UPTOBER est $ 0.00133308, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, UPTOBER a évolué de +5.41% au cours de la dernière heure, -16.30% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UPTOBER (UPTOBER)

Capitalisation boursière $ 841.36K$ 841.36K $ 841.36K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 841.36K$ 841.36K $ 841.36K Offre en circulation 903.80M 903.80M 903.80M Offre totale 903,803,041.995891 903,803,041.995891 903,803,041.995891

La capitalisation boursière actuelle de UPTOBER est de $ 841.36K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UPTOBER est de 903.80M, avec une offre totale de 903803041.995891. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 841.36K.