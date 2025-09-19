Informations sur le prix de UpTop (UPTOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00673062 $ 0.00673062 $ 0.00673062 Bas 24 h $ 0.00748116 $ 0.00748116 $ 0.00748116 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00673062$ 0.00673062 $ 0.00673062 Haut 24 h $ 0.00748116$ 0.00748116 $ 0.00748116 Sommet historique $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 Prix le plus bas $ 0.00602197$ 0.00602197 $ 0.00602197 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -1.20% Variation du prix (7 j) +0.77% Variation du prix (7 j) +0.77%

Le prix en temps réel de UpTop (UPTOP) est de $0.00738018. Au cours des dernières 24 heures, UPTOP a évolué entre un minimum de $ 0.00673062 et un maximum de $ 0.00748116, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UPTOP est $ 0.04540951, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00602197.

En termes de performance à court terme, UPTOP a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -1.20% sur 24 heures et de +0.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UpTop (UPTOP)

Capitalisation boursière $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Offre en circulation 210.00M 210.00M 210.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de UpTop est de $ 1.55M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UPTOP est de 210.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.38M.