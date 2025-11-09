Prix de UPVEMBER aujourd'hui

Le prix de UPVEMBER (UPVEMBER) en direct est actuellement de $ 0.00003093, avec une variation de 3.53 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UPVEMBER en USD est de $ 0.00003093 par UPVEMBER.

UPVEMBER se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 30,850 et une offre en circulation de 997.50M UPVEMBER. Au cours des dernières 24 heures, UPVEMBER a été échangé entre $ 0.00002623 (plus bas) et $ 0.00004148 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00048151, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000221.

En termes de performance à court terme, UPVEMBER a varié de +1.30% au cours de la dernière heure et de -43.74% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour UPVEMBER (UPVEMBER)

Capitalisation boursière $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Offre en circulation 997.50M 997.50M 997.50M Offre totale 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de UPVEMBER est de $ 30.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UPVEMBER est de 997.50M, avec une offre totale de 997500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.85K.