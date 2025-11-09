Prix de USD CoinVertible aujourd'hui

Le prix de USD CoinVertible (USDCV) en direct est actuellement de $ 1.0, avec une variation de 0.03 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de USDCV en USD est de $ 1.0 par USDCV.

USD CoinVertible se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,900,272 et une offre en circulation de 8.90M USDCV. Au cours des dernières 24 heures, USDCV a été échangé entre $ 0.999721 (plus bas) et $ 1.0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.13, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.978779.

En termes de performance à court terme, USDCV a varié de +0.02% au cours de la dernière heure et de +0.02% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour USD CoinVertible (USDCV)

Capitalisation boursière $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Offre en circulation 8.90M 8.90M 8.90M Offre totale 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

La capitalisation boursière actuelle de USD CoinVertible est de $ 8.90M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDCV est de 8.90M, avec une offre totale de 8900300.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.90M.