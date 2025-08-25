Qu'est-ce que USDH (USDH)

Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur USDH (USDH) Combien vaut USDH (USDH) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de USDH en USD est de 0.996731 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de USDH à USD ? $ 0.996731 . Consultez le Le prix actuel de USDH en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de USDH ? La capitalisation boursière de USDH est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de USDH ? L'offre en circulation de USDH est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de USDH ? USDH a atteint un prix ATH de 1.66 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de USDH ? USDH a vu un prix ATL de 0.0192589 USD . Quel est le volume de trading de USDH ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour USDH est de -- USD . Est-ce que USDH va augmenter cette année ? USDH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de USDH pour une analyse plus approfondie.

