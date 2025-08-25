En savoir plus sur USDH

Prix de USDH (USDH)

Prix en temps réel : 1 USDH à USD

$0.996731
$0.996731$0.996731
0.00%1D
USD
Graphique du prix de USDH (USDH) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-25 10:11:18 (UTC+8)

Informations sur le prix de USDH (USDH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.995459
$ 0.995459$ 0.995459
Bas 24 h
$ 0.997893
$ 0.997893$ 0.997893
Haut 24 h

$ 0.995459
$ 0.995459$ 0.995459

$ 0.997893
$ 0.997893$ 0.997893

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 0.0192589
$ 0.0192589$ 0.0192589

+0.02%

-0.02%

+0.02%

+0.02%

Le prix en temps réel de USDH (USDH) est de $0.996731. Au cours des dernières 24 heures, USDH a évolué entre un minimum de $ 0.995459 et un maximum de $ 0.997893, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDH est $ 1.66, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0192589.

En termes de performance à court terme, USDH a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -0.02% sur 24 heures et de +0.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour USDH (USDH)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

0.00
0.00 0.00

1,509,971.010905
1,509,971.010905 1,509,971.010905

La capitalisation boursière actuelle de USDH est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDH est de 0.00, avec une offre totale de 1509971.010905. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.51M.

Historique du prix de USDH (USDH) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de USDH en USD était de $ -0.0002646124079388.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de USDH en USD était de $ +0.0026580822.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de USDH en USD était de $ -0.0010898256.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de USDH en USD était de $ -0.001340608713781.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0002646124079388-0.02%
30 jours$ +0.0026580822+0.27%
60 jours$ -0.0010898256-0.10%
90 jours$ -0.001340608713781-0.13%

Qu'est-ce que USDH (USDH)

Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations

Ressource de USDH (USDH)

Site officiel

Prévision de prix de USDH (USD)

Combien vaudra USDH (USDH) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs USDH (USDH) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour USDH.

Consultez la prévision de prix de USDH maintenant !

USDH en devises locales

Tokenomics de USDH (USDH)

Comprendre la tokenomics de USDH (USDH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token USDH !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur USDH (USDH)

Combien vaut USDH (USDH) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de USDH en USD est de 0.996731 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de USDH à USD ?
Le prix actuel de USDH en USD est $ 0.996731. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de USDH ?
La capitalisation boursière de USDH est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de USDH ?
L'offre en circulation de USDH est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de USDH ?
USDH a atteint un prix ATH de 1.66 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de USDH ?
USDH a vu un prix ATL de 0.0192589 USD.
Quel est le volume de trading de USDH ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour USDH est de -- USD.
Est-ce que USDH va augmenter cette année ?
USDH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de USDH pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-25 10:11:18 (UTC+8)

