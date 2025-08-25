Informations sur le prix de USDtez (USDTZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.896762 $ 0.896762 $ 0.896762 Bas 24 h $ 0.946892 $ 0.946892 $ 0.946892 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.896762$ 0.896762 $ 0.896762 Haut 24 h $ 0.946892$ 0.946892 $ 0.946892 Sommet historique $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 Prix le plus bas $ 0.410846$ 0.410846 $ 0.410846 Variation du prix (1 h) +1.30% Changement de prix (1J) -2.62% Variation du prix (7 j) +1.58% Variation du prix (7 j) +1.58%

Le prix en temps réel de USDtez (USDTZ) est de $0.911964. Au cours des dernières 24 heures, USDTZ a évolué entre un minimum de $ 0.896762 et un maximum de $ 0.946892, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDTZ est $ 2.02, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.410846.

En termes de performance à court terme, USDTZ a évolué de +1.30% au cours de la dernière heure, -2.62% sur 24 heures et de +1.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour USDtez (USDTZ)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 249.22K$ 249.22K $ 249.22K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 275,714.463877 275,714.463877 275,714.463877

La capitalisation boursière actuelle de USDtez est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDTZ est de 0.00, avec une offre totale de 275714.463877. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 249.22K.