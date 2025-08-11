Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de USI en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de USI.

Le prix de USIC (USI) est actuellement de 0.00000308 USD avec une capitalisation boursière de $ 308.10K USD. Le prix de USI en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de USIC (USI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de USIC en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de USIC en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de USIC en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de USIC en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +2.79% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de USIC (USI)

Découvrez la dernière analyse de prix de USIC : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00000289$ 0.00000289 $ 0.00000289 Haut 24 h $ 0.00000321$ 0.00000321 $ 0.00000321 Sommet historique $ 0.00000321$ 0.00000321 $ 0.00000321 Variation du prix (1 h) +1.06% Changement de prix (1J) +2.79% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour USIC (USI)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :