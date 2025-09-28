Informations sur le prix de USX (USX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.999604 $ 0.999604 $ 0.999604 Bas 24 h $ 0.999807 $ 0.999807 $ 0.999807 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.999604$ 0.999604 $ 0.999604 Haut 24 h $ 0.999807$ 0.999807 $ 0.999807 Sommet historique $ 0.999807$ 0.999807 $ 0.999807 Prix le plus bas $ 0.999604$ 0.999604 $ 0.999604 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de USX (USX) est de $0.999715. Au cours des dernières 24 heures, USX a évolué entre un minimum de $ 0.999604 et un maximum de $ 0.999807, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USX est $ 0.999807, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.999604.

En termes de performance à court terme, USX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour USX (USX)

Capitalisation boursière $ 158.89M$ 158.89M $ 158.89M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 158.89M$ 158.89M $ 158.89M Offre en circulation 158.93M 158.93M 158.93M Offre totale 158,932,205.743889 158,932,205.743889 158,932,205.743889

La capitalisation boursière actuelle de USX est de $ 158.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USX est de 158.93M, avec une offre totale de 158932205.743889. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 158.89M.