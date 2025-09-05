Informations sur le prix de UWU 69 (UWU69) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00160591 Haut 24 h $ 0.00200757 Sommet historique $ 0.00231136 Prix le plus bas $ 0.00160591 Variation du prix (1 h) -2.13% Changement de prix (1J) -9.87% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de UWU 69 (UWU69) est de $0.0016429. Au cours des dernières 24 heures, UWU69 a évolué entre un minimum de $ 0.00160591 et un maximum de $ 0.00200757, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UWU69 est $ 0.00231136, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00160591.

En termes de performance à court terme, UWU69 a évolué de -2.13% au cours de la dernière heure, -9.87% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UWU 69 (UWU69)

Capitalisation boursière $ 1.63M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.63M Offre en circulation 991.02M Offre totale 991,024,050.952761

La capitalisation boursière actuelle de UWU 69 est de $ 1.63M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UWU69 est de 991.02M, avec une offre totale de 991024050.952761. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.63M.