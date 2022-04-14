Tokenomics de UWU 69 (UWU69)
Informations sur UWU 69 (UWU69)
This token has an insane lore and got a great support from community.
"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.
From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.
It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.
Tokenomics et analyse de prix de UWU 69 (UWU69)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de UWU 69 (UWU69), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de UWU 69 (UWU69) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de UWU 69 (UWU69) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens UWU69 qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens UWU69 pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de UWU69, explorez le prix en direct du token UWU69 !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.