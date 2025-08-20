Informations sur le prix de V2EX (V2EX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.01072628 Haut 24 h $ 0.01121327 Sommet historique $ 0.01506784 Prix le plus bas $ 0.00977477 Variation du prix (1 h) -0.04% Changement de prix (1J) -2.24% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de V2EX (V2EX) est de $0.01088662. Au cours des dernières 24 heures, V2EX a évolué entre un minimum de $ 0.01072628 et un maximum de $ 0.01121327, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de V2EX est $ 0.01506784, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00977477.

En termes de performance à court terme, V2EX a évolué de -0.04% au cours de la dernière heure, -2.24% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour V2EX (V2EX)

Capitalisation boursière $ 10.89M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.89M Offre en circulation 1000.00M Offre totale 999,999,382.953936

La capitalisation boursière actuelle de V2EX est de $ 10.89M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de V2EX est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999382.953936. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.89M.