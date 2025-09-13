Qu'est-ce que Valentine (VALENTINE)

ntroducing Valentine ($VALENTINE) — the ultimate ERC meme token inspired by Elon Musk’s visionary AI world. $VALENTINE is Grok’s new male companion, a charming and witty digital character with heart and humor. Together, Grok and Valentine represent the next era of AI-powered connection and meme culture on the blockchain. Just like true love, $VALENTINE comes with 0 tax, liquidity burned, and a fully renounced contract — making it as fair and decentralized as it gets. No tricks, no traps, just vibes and viral potential. Whether you're a fan of Elon, Grok, or just looking for the next meme token to sweep crypto off its feet, $VALENTINE is your perfect match. Hold it, share it, and let the blockchain romance begin

Tokenomics de Valentine (VALENTINE)

Comprendre la tokenomics de Valentine (VALENTINE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VALENTINE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Valentine (VALENTINE) Combien vaut Valentine (VALENTINE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VALENTINE en USD est de 0.00008259 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VALENTINE à USD ? $ 0.00008259 . Consultez le Le prix actuel de VALENTINE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Valentine ? La capitalisation boursière de VALENTINE est de $ 82.59K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VALENTINE ? L'offre en circulation de VALENTINE est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VALENTINE ? VALENTINE a atteint un prix ATH de 0.00451876 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VALENTINE ? VALENTINE a vu un prix ATL de 0.00002149 USD . Quel est le volume de trading de VALENTINE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VALENTINE est de -- USD . Est-ce que VALENTINE va augmenter cette année ? VALENTINE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VALENTINE pour une analyse plus approfondie.

