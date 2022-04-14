Découvrez les informations clés sur Valentine Michael Smith (VALENTINE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Valentine Michael Smith, the iconic protagonist of Robert A. Heinlein’s Stranger in a Strange Land (1961), inspires the Valentine token on Ethereum.

This is the book from where the name GROK (The AI of X) comes from. Now, the new GROK feature are companions, which are characters that you can interact to and it's not just a text. The new character made by Elon is made from Valentine Michael Smith!

Site officiel : https://valentine-og.xyz/