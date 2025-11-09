Prix de ValleyDAO aujourd'hui

Le prix de ValleyDAO (GROW) en direct est actuellement de $ 0.321608, avec une variation de 2.77 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GROW en USD est de $ 0.321608 par GROW.

ValleyDAO se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3,558,528 et une offre en circulation de 11.06M GROW. Au cours des dernières 24 heures, GROW a été échangé entre $ 0.318885 (plus bas) et $ 0.331988 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.42, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.152417.

En termes de performance à court terme, GROW a varié de -2.12% au cours de la dernière heure et de -12.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ValleyDAO (GROW)

Capitalisation boursière $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.67M$ 9.67M $ 9.67M Offre en circulation 11.06M 11.06M 11.06M Offre totale 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ValleyDAO est de $ 3.56M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GROW est de 11.06M, avec une offre totale de 30050000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.67M.