Prix de VALOR aujourd'hui

Le prix de VALOR (VALOR) en direct est actuellement de $ 0.00075124, avec une variation de 20.03 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VALOR en USD est de $ 0.00075124 par VALOR.

VALOR se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 725,757 et une offre en circulation de 999.99M VALOR. Au cours des dernières 24 heures, VALOR a été échangé entre $ 0.00063193 (plus bas) et $ 0.0010638 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01499322, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00050257.

En termes de performance à court terme, VALOR a varié de +0.77% au cours de la dernière heure et de -3.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour VALOR (VALOR)

Capitalisation boursière $ 725.76K$ 725.76K $ 725.76K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 725.76K$ 725.76K $ 725.76K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,987,516.819474 999,987,516.819474 999,987,516.819474

La capitalisation boursière actuelle de VALOR est de $ 725.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VALOR est de 999.99M, avec une offre totale de 999987516.819474. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 725.76K.