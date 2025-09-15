Informations sur le prix de Valyr (VALYR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0139386 $ 0.0139386 $ 0.0139386 Bas 24 h $ 0.01798914 $ 0.01798914 $ 0.01798914 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0139386$ 0.0139386 $ 0.0139386 Haut 24 h $ 0.01798914$ 0.01798914 $ 0.01798914 Sommet historique $ 0.02134732$ 0.02134732 $ 0.02134732 Prix le plus bas $ 0.0139386$ 0.0139386 $ 0.0139386 Variation du prix (1 h) +0.24% Changement de prix (1J) -11.79% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Valyr (VALYR) est de $0.01481384. Au cours des dernières 24 heures, VALYR a évolué entre un minimum de $ 0.0139386 et un maximum de $ 0.01798914, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VALYR est $ 0.02134732, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0139386.

En termes de performance à court terme, VALYR a évolué de +0.24% au cours de la dernière heure, -11.79% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Valyr (VALYR)

Capitalisation boursière $ 14.81M$ 14.81M $ 14.81M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.81M$ 14.81M $ 14.81M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Valyr est de $ 14.81M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VALYR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.81M.