Prix de VANTA (VANTA)
-6.81%
-24.41%
--
--
Le prix en temps réel de VANTA (VANTA) est de $0.00000139. Au cours des dernières 24 heures, VANTA a évolué entre un minimum de $ 0.00000139 et un maximum de $ 0.00000184, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VANTA est $ 0.00000184, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000139.
En termes de performance à court terme, VANTA a évolué de -6.81% au cours de la dernière heure, -24.41% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de VANTA est de $ 138.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VANTA est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 138.93K.
Aujourd'hui, la variation du prix de VANTA en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de VANTA en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de VANTA en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de VANTA en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-24.41%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Vanta — the apex of speed, precision, and instinct.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra VANTA (VANTA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs VANTA (VANTA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour VANTA.
Consultez la prévision de prix de VANTA maintenant !
Comprendre la tokenomics de VANTA (VANTA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VANTA !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-22 16:24:00
|Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
|09-22 13:03:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
|09-22 09:43:00
|Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
|09-21 13:36:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs
|09-21 12:39:00
|Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BNB Chain en hausse générale, ASTER bondit de plus de 69% en 24 heures
|09-21 11:06:00
|Mises à jour de l'industrie
Vitalik : La DeFi à faible risque est à Ethereum ce que la recherche est à Google
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.