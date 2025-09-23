Informations sur le prix de VANTA (VANTA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000139 $ 0.00000139 $ 0.00000139 Bas 24 h $ 0.00000184 $ 0.00000184 $ 0.00000184 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000139$ 0.00000139 $ 0.00000139 Haut 24 h $ 0.00000184$ 0.00000184 $ 0.00000184 Sommet historique $ 0.00000184$ 0.00000184 $ 0.00000184 Prix le plus bas $ 0.00000139$ 0.00000139 $ 0.00000139 Variation du prix (1 h) -6.81% Changement de prix (1J) -24.41% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de VANTA (VANTA) est de $0.00000139. Au cours des dernières 24 heures, VANTA a évolué entre un minimum de $ 0.00000139 et un maximum de $ 0.00000184, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VANTA est $ 0.00000184, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000139.

En termes de performance à court terme, VANTA a évolué de -6.81% au cours de la dernière heure, -24.41% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VANTA (VANTA)

Capitalisation boursière $ 138.93K$ 138.93K $ 138.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 138.93K$ 138.93K $ 138.93K Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VANTA est de $ 138.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VANTA est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 138.93K.