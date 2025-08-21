Qu'est-ce que Vantum (VANTUM)

Vantum is a decentralized privacy protocol built on the Solana blockchain. It enables users to perform stealth transactions, private swaps, and AI-audited interactions without ever requiring KYC or leaving a public footprint. The core philosophy behind Vantum is simple: Privacy should be the default, not an afterthought. The $VANTUM token is designed to align incentives across the ecosystem while maintaining a sustainable economic model. With a fixed supply and community-first approach, $VANTUM serves as both a utility token and a governance mechanism for the Vantum privacy protocol.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Vantum (VANTUM) Combien vaut Vantum (VANTUM) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VANTUM en USD est de 0.00003385 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VANTUM à USD ? $ 0.00003385 . Consultez le Le prix actuel de VANTUM en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Vantum ? La capitalisation boursière de VANTUM est de $ 33.93K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VANTUM ? L'offre en circulation de VANTUM est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VANTUM ? VANTUM a atteint un prix ATH de 0.00077476 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VANTUM ? VANTUM a vu un prix ATL de 0.00002595 USD . Quel est le volume de trading de VANTUM ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VANTUM est de -- USD . Est-ce que VANTUM va augmenter cette année ? VANTUM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VANTUM pour une analyse plus approfondie.

