Prix de VCRED aujourd'hui

Le prix de VCRED (VCRED) en direct est actuellement de $ 0.999842, avec une variation de 0.18 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VCRED en USD est de $ 0.999842 par VCRED.

VCRED se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 12,598,005 et une offre en circulation de 12.60M VCRED. Au cours des dernières 24 heures, VCRED a été échangé entre $ 0.997383 (plus bas) et $ 1.002 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.006, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.983628.

En termes de performance à court terme, VCRED a varié de -0.01% au cours de la dernière heure et de -0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour VCRED (VCRED)

Capitalisation boursière $ 12.60M$ 12.60M $ 12.60M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 999.84M$ 999.84M $ 999.84M Offre en circulation 12.60M 12.60M 12.60M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VCRED est de $ 12.60M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VCRED est de 12.60M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 999.84M.