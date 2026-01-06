Qu’est-ce que Vector Smart Gas ?

Vector Smart Gas (VSG) est le jeton natif de gaz de la chaîne Vector Smart Chain (VSC), une blockchain de niveau 1 ultramoderne conçue pour révolutionner les finances décentralisées (DeFi), les solutions d’entreprise et l’intégration d’actifs réels (RWA). Initialement lancé sur la blockchain Ethereum, VSG a migré vers VSC, offrant ainsi des transactions rapides et peu coûteuses ainsi qu’une exécution de contrats intelligents. Il constitue l’épine dorsale du réseau décentralisé de VSC, garantissant sa sécurité et permettant le fonctionnement des applications décentralisées (dApps), des protocoles DeFi et d’autres innovations blockchain.

En quoi Vector Smart Gas se distingue-t-il ?

La chaîne Vector Smart Chain (VSC) se démarque par son orientation vers les solutions d’entreprise et le déploiement de réseaux décentralisés d’infrastructures physiques (DePIN). Cela positionne VSC comme une plateforme transformative pour les entreprises souhaitant tokeniser leurs actifs, rationaliser leurs opérations et tirer parti de la technologie blockchain afin de créer des systèmes financiers transparents et sécurisés. Ses caractéristiques clés incluent les solutions d’entreprise, les DePIN, l’intégration d’actifs réels et un écosystème convivial pour les développeurs.

Quelle est l’histoire de Vector Smart Gas ?

Vector Smart Gas (VSG) a été initialement lancé sur la blockchain Ethereum avant de migrer vers la chaîne Vector Smart Chain (VSC). Cette transition a marqué une étape majeure dans l’évolution de VSC, lui permettant d’offrir une infrastructure haute performance adaptée aussi bien aux industries crypto-natives qu’aux industries traditionnelles.

Quel est l’avenir de Vector Smart Gas ?

Avec une communauté en croissance et de solides partenariats, la chaîne Vector Smart Chain est appelée à devenir un leader dans le domaine de la blockchain. L’avenir de Vector Smart Gas repose sur une innovation continue et une expansion accrue, consolidant ainsi son rôle de base sécurisée et scalable pour l’avenir décentralisé.

À quoi peut-on utiliser Vector Smart Gas ?

Vector Smart Gas (VSG) est essentiel pour soutenir des transactions rapides et peu coûteuses ainsi que l’exécution de contrats intelligents sur la chaîne Vector Smart Chain (VSC). Il alimente le fonctionnement des applications décentralisées (dApps), des protocoles DeFi et d’autres innovations blockchain. VSG joue un rôle crucial dans le maintien de la sécurité du réseau et permet la tokenisation et le commerce fluides d’actifs réels, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités dans divers secteurs tels que l’immobilier et les matières premières.

Quel est le prix actuel de Vector Smart Gas ?

Le prix en direct de Vector Smart Gas (VSG) est de $0.00007365 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Vector Smart Gas sur le marché ?

Vector Smart Gas occupe actuellement le rang n°4785 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $475546. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de VSG ?

L'offre en circulation de VSG est de 6457246855.572091 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Vector Smart Gas ?

Durant les dernières 24 heures, Vector Smart Gas a échangé dans une fourchette comprise entre $0.00007023 (plus bas sur 24 heures) et $0.00009574 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Vector Smart Gas est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Vector Smart Gas a atteint un plus haut historique de $0.00871514, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.0000024. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de VSG est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Vector Smart Gas ?

La variation actuelle du prix de -22.79% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Ethereum Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.