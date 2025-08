Informations sur Velar (VELAR)

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

Site officiel : https://www.velar.com/ Livre blanc : https://velar.com/Velar.pdf