Informations sur Vendetta (VDT)

Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.

Site officiel : https://www.vendettagames.ai Livre blanc : https://vendettagame.gitbook.io/vendetta-games-lite-paper/group-1/introduction