Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VDOGE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VDOGE.

Le prix de Venus DOGE (VDOGE) est actuellement de 0.00453917 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VDOGE en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Venus DOGE (VDOGE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Venus DOGE en USD était de $ -0.000322392191938441.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Venus DOGE en USD était de $ +0.0005658016.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Venus DOGE en USD était de $ +0.0013071347.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Venus DOGE en USD était de $ -0.0004568860464656495.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000322392191938441 -6.61% 30 jours $ +0.0005658016 +12.46% 60 jours $ +0.0013071347 +28.80% 90 jours $ -0.0004568860464656495 -9.14%

Analyse de prix de Venus DOGE (VDOGE)

Découvrez la dernière analyse de prix de Venus DOGE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00451912$ 0.00451912 $ 0.00451912 Haut 24 h $ 0.00487113$ 0.00487113 $ 0.00487113 Sommet historique $ 0.01464422$ 0.01464422 $ 0.01464422 Variation du prix (1 h) -0.80% Changement de prix (1J) -6.61% Variation du prix (7 j) +8.22%

Informations de marché pour Venus DOGE (VDOGE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :