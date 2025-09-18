Informations sur le prix de VERONICA by Virtuals (VERONICA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00181986 $ 0.00181986 $ 0.00181986 Bas 24 h $ 0.00207363 $ 0.00207363 $ 0.00207363 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00181986$ 0.00181986 $ 0.00181986 Haut 24 h $ 0.00207363$ 0.00207363 $ 0.00207363 Sommet historique $ 0.00233193$ 0.00233193 $ 0.00233193 Prix le plus bas $ 0.00181986$ 0.00181986 $ 0.00181986 Variation du prix (1 h) +0.62% Changement de prix (1J) +1.99% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de VERONICA by Virtuals (VERONICA) est de $0.00200658. Au cours des dernières 24 heures, VERONICA a évolué entre un minimum de $ 0.00181986 et un maximum de $ 0.00207363, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VERONICA est $ 0.00233193, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00181986.

En termes de performance à court terme, VERONICA a évolué de +0.62% au cours de la dernière heure, +1.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Capitalisation boursière $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VERONICA by Virtuals est de $ 1.99M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VERONICA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.99M.