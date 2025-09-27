Prix de Verse (VERSE)
-2.23%
+15.64%
+8.86%
+8.86%
Le prix en temps réel de Verse (VERSE) est de $0.00007174. Au cours des dernières 24 heures, VERSE a évolué entre un minimum de $ 0.00006204 et un maximum de $ 0.00008035, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VERSE est $ 0.00779169, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003846.
En termes de performance à court terme, VERSE a évolué de -2.23% au cours de la dernière heure, +15.64% sur 24 heures et de +8.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Verse est de $ 3.03M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VERSE est de 42.27B, avec une offre totale de 194389654201.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.95M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Verse en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Verse en USD était de $ -0.0000029335.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Verse en USD était de $ -0.0000058046.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Verse en USD était de $ +0.00002986593070147041.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+15.64%
|30 jours
|$ -0.0000029335
|-4.08%
|60 jours
|$ -0.0000058046
|-8.09%
|90 jours
|$ +0.00002986593070147041
|+71.32%
About VERSE Bitcoin.com's rewards and utility token VERSE accelerates global adoption of cryptocurrency in the self-custodial model through incentives and gamification. Since 2015, Bitcoin.com has been a global leader in introducing newcomers to Bitcoin and cryptocurrency. With over 50 million self-custody wallets created (as of Jun 2024) in its multichain DeFi-ready mobile app (the Bitcoin.com Wallet app), an award-winning news portal with over 2.5 million monthly readers, a wide range of educational resources, and 24-hour human support, Bitcoin.com is the world’s gateway to Bitcoin and beyond. By incentivizing and gamifying engagement in the Bitcoin.com ecosystem, VERSE supercharges Bitcoin.com’s mission to onboard the world to decentralized money and increase economic freedom.
What makes VERSE different? VERSE is seamlessly integrated in the Bitcoin.com ecosystem and readily accessible to millions of users. Bitcoin.com attracts and retains millions of newcomers to crypto every year via its powerful brand, domain, and products. The ecosystem guides newcomers on their own individual journeys, enabling them to benefit from the rapidly expanding range of applications in crypto.
What is the utility of VERSE token? VERSE can be earned by using products in Bitcoin.com’s ecosystem, held for discounts and perks, and used in apps and dApps. In late 2023, fxVERSE was deployed on Polygon, paving the way for a micro-rewards system.
What are the key components of the Bitcoin.com VERSE ecosystem? At the heart of the ecosystem is the multichain Bitcoin.com Wallet app. Within the app, users can find a web3-enabled browser called Verse Explorer that allows for convenient interaction with a variety of dApps and web3 features. These include the multichain decentralized exchange Verse DEX, the Verse Voyager NFT collection and minting dApp, and a range of engaging dApps that are designed to educate users on how to safely interact with web3 products.
How does the buy back and burn mechanism work? Bitcoin.com buys VERSE on the open market through Bitcoin.com’s decentralized exchange Verse DEX, third-party DEXs, centralized exchanges, or in Over-The-Counter trades. This VERSE is then sent to the Verse Burn Engine, where it accumulates until a burn is triggered (anyone can trigger a burn).
What is the sustainable supple reduction mechanism? VERSE is allocated from the Ecosystem Fund to the Verse Burn Engine in a manner that is proportional to a given activity in the Verse/Bitcoin.com ecosystem, as well as in a manner that ensures that the reduction of supply is sustainable over the lifetime of the token.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra Verse (VERSE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Verse (VERSE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Verse.
Consultez la prévision de prix de Verse maintenant !
Comprendre la tokenomics de Verse (VERSE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VERSE !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-26 05:03:00
|Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 829 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
|09-25 22:29:00
|Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
|09-25 14:14:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
|09-25 13:32:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
|09-23 14:29:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
|09-23 04:32:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.