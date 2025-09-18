Informations sur le prix de Vibe Coding Meta (VIBECODER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00049405 $ 0.00049405 $ 0.00049405 Bas 24 h $ 0.00065667 $ 0.00065667 $ 0.00065667 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00049405$ 0.00049405 $ 0.00049405 Haut 24 h $ 0.00065667$ 0.00065667 $ 0.00065667 Sommet historique $ 0.00065667$ 0.00065667 $ 0.00065667 Prix le plus bas $ 0.00049405$ 0.00049405 $ 0.00049405 Variation du prix (1 h) -8.51% Changement de prix (1J) -18.28% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Vibe Coding Meta (VIBECODER) est de $0.00050143. Au cours des dernières 24 heures, VIBECODER a évolué entre un minimum de $ 0.00049405 et un maximum de $ 0.00065667, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VIBECODER est $ 0.00065667, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00049405.

En termes de performance à court terme, VIBECODER a évolué de -8.51% au cours de la dernière heure, -18.28% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Capitalisation boursière $ 501.43K$ 501.43K $ 501.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 501.43K$ 501.43K $ 501.43K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,997,766.073601 999,997,766.073601 999,997,766.073601

La capitalisation boursière actuelle de Vibe Coding Meta est de $ 501.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIBECODER est de 1000.00M, avec une offre totale de 999997766.073601. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 501.43K.