Prix de VibeStrategy aujourd'hui

Le prix de VibeStrategy (VIBESTR) en direct est actuellement de $ 0.00496363, avec une variation de 16.95 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VIBESTR en USD est de $ 0.00496363 par VIBESTR.

VibeStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,411,045 et une offre en circulation de 888.67M VIBESTR. Au cours des dernières 24 heures, VIBESTR a été échangé entre $ 0.00422304 (plus bas) et $ 0.00498042 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01527444, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00326843.

En termes de performance à court terme, VIBESTR a varié de -0.14% au cours de la dernière heure et de +49.68% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour VibeStrategy (VIBESTR)

Capitalisation boursière $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Offre en circulation 888.67M 888.67M 888.67M Offre totale 888,673,896.7554514 888,673,896.7554514 888,673,896.7554514

La capitalisation boursière actuelle de VibeStrategy est de $ 4.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIBESTR est de 888.67M, avec une offre totale de 888673896.7554514. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.41M.