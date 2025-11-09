Prix de Vibing Cat Coin aujourd'hui

Le prix de Vibing Cat Coin (VIBECOIN) en direct est actuellement de $ 0.0022896, avec une variation de 52.62 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VIBECOIN en USD est de $ 0.0022896 par VIBECOIN.

Vibing Cat Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,315,412 et une offre en circulation de 999.62M VIBECOIN. Au cours des dernières 24 heures, VIBECOIN a été échangé entre $ 0.00144965 (plus bas) et $ 0.00254488 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00254488, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, VIBECOIN a varié de -0.70% au cours de la dernière heure et de +685.31% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Capitalisation boursière $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Offre en circulation 999.62M 999.62M 999.62M Offre totale 999,620,193.0694786 999,620,193.0694786 999,620,193.0694786

La capitalisation boursière actuelle de Vibing Cat Coin est de $ 2.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIBECOIN est de 999.62M, avec une offre totale de 999620193.0694786. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.32M.