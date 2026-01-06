Prix de Viper Cash aujourd'hui

Le prix de Viper Cash (VIP) en direct est actuellement de $ 0.00179349, avec une variation de 1.88 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VIP en USD est de $ 0.00179349 par VIP.

Viper Cash se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 37,663 et une offre en circulation de 21.00M VIP. Au cours des dernières 24 heures, VIP a été échangé entre $ 0.00176045 (plus bas) et $ 0.00181524 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04533569, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00151379.

En termes de performance à court terme, VIP a varié de -- au cours de la dernière heure et de +10.90% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Viper Cash (VIP)

Capitalisation boursière $ 37.66K$ 37.66K $ 37.66K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.66K$ 37.66K $ 37.66K Offre en circulation 21.00M 21.00M 21.00M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Viper Cash est de $ 37.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VIP est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.66K.