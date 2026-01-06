Prix de Visa xStock aujourd'hui

Le prix de Visa xStock (VX) en direct est actuellement de $ 353.75, avec une variation de 0.82 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VX en USD est de $ 353.75 par VX.

Visa xStock se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 293,334 et une offre en circulation de 829.20 VX. Au cours des dernières 24 heures, VX a été échangé entre $ 345.02 (plus bas) et $ 355.9 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 398.5, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 309.87.

En termes de performance à court terme, VX a varié de -0.18% au cours de la dernière heure et de -2.68% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Visa xStock (VX)

Capitalisation boursière $ 293.33K$ 293.33K $ 293.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.69M$ 34.69M $ 34.69M Offre en circulation 829.20 829.20 829.20 Offre totale 98,059.22119333607 98,059.22119333607 98,059.22119333607

La capitalisation boursière actuelle de Visa xStock est de $ 293.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VX est de 829.20, avec une offre totale de 98059.22119333607. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.69M.