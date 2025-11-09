Prix de VitaDAO aujourd'hui

Le prix de VitaDAO (VITA) en direct est actuellement de $ 0.690752, avec une variation de 5.53 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VITA en USD est de $ 0.690752 par VITA.

VitaDAO se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 17,870,448 et une offre en circulation de 25.87M VITA. Au cours des dernières 24 heures, VITA a été échangé entre $ 0.673279 (plus bas) et $ 0.735245 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 7.05, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0.

En termes de performance à court terme, VITA a varié de -- au cours de la dernière heure et de -3.06% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour VitaDAO (VITA)

Capitalisation boursière $ 17.87M$ 17.87M $ 17.87M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.40M$ 19.40M $ 19.40M Offre en circulation 25.87M 25.87M 25.87M Offre totale 28,083,052.91229366 28,083,052.91229366 28,083,052.91229366

