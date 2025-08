Découvrez les informations clés sur VitaRNA (VITARNA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur VitaRNA (VITARNA)

Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO

Site officiel : https://www.vitarna.xyz/ Livre blanc : https://cdn.prod.website-files.com/660c5ecb0aa2734474b1f98f/664f2716f8ba2ae0dc46333f_Artan_Bio_IPT_Whitepaper-May_23_2024.pdf