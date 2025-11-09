Prix de VitaStem aujourd'hui

Le prix de VitaStem (VITASTEM) en direct est actuellement de $ 0.167379, avec une variation de 7.96 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VITASTEM en USD est de $ 0.167379 par VITASTEM.

VitaStem se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 546,021 et une offre en circulation de 3.19M VITASTEM. Au cours des dernières 24 heures, VITASTEM a été échangé entre $ 0.166087 (plus bas) et $ 0.186175 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.5982, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.166087.

En termes de performance à court terme, VITASTEM a varié de -1.49% au cours de la dernière heure et de -24.04% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour VitaStem (VITASTEM)

Capitalisation boursière $ 546.02K$ 546.02K $ 546.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Offre en circulation 3.19M 3.19M 3.19M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VitaStem est de $ 546.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VITASTEM est de 3.19M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.71M.