Voidify est un protocole décentralisé qui permet d'effectuer des transactions SOL privées et non traçables sur Solana en rompant le lien sur la chaîne entre les dépôts et les retraits. Il permet aux utilisateurs de réaliser des transactions anonymes, offrant ainsi une véritable confidentialité financière.

Quel est le prix actuel de Voidify (∅) ?

Le prix en temps réel est de $0.00027967, ce qui reflète une variation de prix sur les dernières 24 heures de 9.09%. Ce chiffre est recalculé toutes les quelques secondes pour tenir compte des transactions en temps réel sur les marchés mondiaux.

Combien de tokens de ∅ sont en circulation ?

L'offre en circulation de ∅ est de 959629122.043139, ce qui représente la quantité actuellement détenue par le public. L'offre en circulation influence la découverte des prix et la capitalisation boursière, particulièrement pour les actifs émergents.

Combien d'investisseurs détiennent actuellement Voidify ?

On estime à -- le nombre d'investisseurs uniques détenteurs de ∅ sur les réseaux pris en charge. Un nombre croissant d'investisseurs indique généralement une adoption croissante et un intérêt à long terme pour cet actif.

Quelle est la capitalisation boursière de Voidify aujourd'hui ?

La capitalisation boursière s'élève à $269511, plaçant ainsi Voidify au rang n°5617 dans le monde. La capitalisation boursière aide les investisseurs à comprendre la taille relative et la maturité de l'actif par rapport aux autres.

A quel rythme ∅ est-il actuellement échangé ?

Durant les dernières 24 heures, le token a enregistré un volume d'échanges de $--. Des volumes plus élevés correspondent souvent à une liquidité plus forte et à une participation accrue des traders.

Qu'est-ce qui motive la récente variation de Voidify ?

La récente variation de prix de 9.09% sur les dernières 24 heures est influencée par le sentiment du marché, le comportement des investisseurs, la performance globale de la catégorie dans Privacy Coins,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem ainsi que par les mises à jour de l'écosystème --. Des actualités marquantes ou une hausse de l'intérêt pour le trading peuvent également y contribuer.