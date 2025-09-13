Qu'est-ce que Vouch Staked PLS (VPLS)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS. PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS. The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS. The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue. There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants. A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%. vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app. vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS. There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app. The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Vouch Staked PLS (VPLS) Site officiel

Prévision de prix de Vouch Staked PLS (USD)

Combien vaudra Vouch Staked PLS (VPLS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Vouch Staked PLS (VPLS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Vouch Staked PLS.

Consultez la prévision de prix de Vouch Staked PLS maintenant !

VPLS en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Vouch Staked PLS (VPLS)

Comprendre la tokenomics de Vouch Staked PLS (VPLS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VPLS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Vouch Staked PLS (VPLS) Combien vaut Vouch Staked PLS (VPLS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VPLS en USD est de 0.0000509 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VPLS à USD ? $ 0.0000509 . Consultez le Le prix actuel de VPLS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Vouch Staked PLS ? La capitalisation boursière de VPLS est de $ 4.90M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VPLS ? L'offre en circulation de VPLS est de 95.45B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VPLS ? VPLS a atteint un prix ATH de 0.00005085 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VPLS ? VPLS a vu un prix ATL de 0.00004593 USD . Quel est le volume de trading de VPLS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VPLS est de -- USD . Est-ce que VPLS va augmenter cette année ? VPLS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VPLS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Vouch Staked PLS (VPLS)