Prix de Vouch Staked PLS (VPLS)
+2.47%
+6.47%
--
--
Le prix en temps réel de Vouch Staked PLS (VPLS) est de $0.0000509. Au cours des dernières 24 heures, VPLS a évolué entre un minimum de $ 0.00004635 et un maximum de $ 0.0000514, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VPLS est $ 0.00005085, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004593.
En termes de performance à court terme, VPLS a évolué de +2.47% au cours de la dernière heure, +6.47% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Vouch Staked PLS est de $ 4.90M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VPLS est de 95.45B, avec une offre totale de 95452758439.13657. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.90M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Vouch Staked PLS en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Vouch Staked PLS en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Vouch Staked PLS en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Vouch Staked PLS en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+6.47%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS. PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS. The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS. The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue. There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants. A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%. vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app. vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS. There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app. The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.
