Informations sur le prix de VPay (VPAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00138106 $ 0.00138106 $ 0.00138106 Bas 24 h $ 0.00203331 $ 0.00203331 $ 0.00203331 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00138106$ 0.00138106 $ 0.00138106 Haut 24 h $ 0.00203331$ 0.00203331 $ 0.00203331 Sommet historique $ 0.00203331$ 0.00203331 $ 0.00203331 Prix le plus bas $ 0.00138106$ 0.00138106 $ 0.00138106 Variation du prix (1 h) +0.71% Changement de prix (1J) +4.30% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de VPay (VPAY) est de $0.00164745. Au cours des dernières 24 heures, VPAY a évolué entre un minimum de $ 0.00138106 et un maximum de $ 0.00203331, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VPAY est $ 0.00203331, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00138106.

En termes de performance à court terme, VPAY a évolué de +0.71% au cours de la dernière heure, +4.30% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour VPay (VPAY)

Capitalisation boursière $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de VPay est de $ 1.65M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VPAY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.65M.