Prix de Vultisig aujourd'hui

Le prix de Vultisig (VULT) en direct est actuellement de $ 0.103353, avec une variation de 1.68 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VULT en USD est de $ 0.103353 par VULT.

Vultisig se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,330,685 et une offre en circulation de 100.00M VULT. Au cours des dernières 24 heures, VULT a été échangé entre $ 0.100937 (plus bas) et $ 0.104026 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.25, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.095708.

En termes de performance à court terme, VULT a varié de -0.06% au cours de la dernière heure et de +2.01% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Vultisig (VULT)

Capitalisation boursière $ 10.33M$ 10.33M $ 10.33M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.33M$ 10.33M $ 10.33M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Vultisig est de $ 10.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VULT est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.33M.