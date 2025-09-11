En savoir plus sur STIBA

Logo de Wall Street Shiba

Prix de Wall Street Shiba (STIBA)

Non listé

Prix en temps réel : 1 STIBA à USD

$0.01272764
$0.01272764$0.01272764
+13.50%1D
USD
Graphique du prix de Wall Street Shiba (STIBA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-11 09:17:59 (UTC+8)

Informations sur le prix de Wall Street Shiba (STIBA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00341349
Bas 24 h
$ 0.01904074
Haut 24 h

$ 0.00341349
$ 0.01904074
$ 0.01904074
$ 0.00341349
-5.16%

+12.33%

--

--

Le prix en temps réel de Wall Street Shiba (STIBA) est de $0.0127274. Au cours des dernières 24 heures, STIBA a évolué entre un minimum de $ 0.00341349 et un maximum de $ 0.01904074, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STIBA est $ 0.01904074, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00341349.

En termes de performance à court terme, STIBA a évolué de -5.16% au cours de la dernière heure, +12.33% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wall Street Shiba (STIBA)

$ 12.73M
--
$ 12.73M
1.00B
1,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Wall Street Shiba est de $ 12.73M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STIBA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.73M.

Historique du prix de Wall Street Shiba (STIBA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Wall Street Shiba en USD était de $ +0.00139699.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Wall Street Shiba en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Wall Street Shiba en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Wall Street Shiba en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00139699+12.33%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Wall Street Shiba (STIBA)

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Wall Street Shiba (STIBA)

Site officiel

Prévision de prix de Wall Street Shiba (USD)

Combien vaudra Wall Street Shiba (STIBA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Wall Street Shiba (STIBA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Wall Street Shiba.

Consultez la prévision de prix de Wall Street Shiba maintenant !

STIBA en devises locales

Tokenomics de Wall Street Shiba (STIBA)

Comprendre la tokenomics de Wall Street Shiba (STIBA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token STIBA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Wall Street Shiba (STIBA)

Combien vaut Wall Street Shiba (STIBA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de STIBA en USD est de 0.0127274 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de STIBA à USD ?
Le prix actuel de STIBA en USD est $ 0.0127274. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Wall Street Shiba ?
La capitalisation boursière de STIBA est de $ 12.73M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de STIBA ?
L'offre en circulation de STIBA est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STIBA ?
STIBA a atteint un prix ATH de 0.01904074 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STIBA ?
STIBA a vu un prix ATL de 0.00341349 USD.
Quel est le volume de trading de STIBA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STIBA est de -- USD.
Est-ce que STIBA va augmenter cette année ?
STIBA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STIBA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-11 09:17:59 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Wall Street Shiba (STIBA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-10 13:05:00Mises à jour de l'industrie
Le rallye des altcoins pourrait être "de courte durée", la capitalisation du marché crypto tombe sous les 4 billions de dollars
09-10 02:28:00Données économiques
Valeur préliminaire de la révision de référence de l'emploi non agricole américain pour 2025 : -911 000, contre -700 000 attendus
09-09 17:35:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des altcoins se réchauffe globalement, l'indicateur TOTAL3 augmente de près de 9% en 7 jours, tandis que la part de marché du Bitcoin chute de 1,10% pendant la même période
09-09 12:06:00Mises à jour de l'industrie
Rallye des altcoins, MYX bondit de plus de 283% en 24 heures
09-08 21:13:00Mises à jour de l'industrie
Le prix du contrat MYX dépasse brièvement les 8 $, le montant de liquidation domine le marché crypto au cours des dernières 24 heures
09-08 17:25:00Mises à jour de l'industrie
Le volume de trading en 24h des DEX sur le réseau Solana dépasse 2,6 milliards $, se classant premier parmi tous les réseaux

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.