Informations sur le prix de Wall Street Shiba (STIBA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00341349 $ 0.00341349 $ 0.00341349 Bas 24 h $ 0.01904074 $ 0.01904074 $ 0.01904074 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00341349$ 0.00341349 $ 0.00341349 Haut 24 h $ 0.01904074$ 0.01904074 $ 0.01904074 Sommet historique $ 0.01904074$ 0.01904074 $ 0.01904074 Prix le plus bas $ 0.00341349$ 0.00341349 $ 0.00341349 Variation du prix (1 h) -5.16% Changement de prix (1J) +12.33% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Wall Street Shiba (STIBA) est de $0.0127274. Au cours des dernières 24 heures, STIBA a évolué entre un minimum de $ 0.00341349 et un maximum de $ 0.01904074, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STIBA est $ 0.01904074, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00341349.

En termes de performance à court terme, STIBA a évolué de -5.16% au cours de la dernière heure, +12.33% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wall Street Shiba (STIBA)

Capitalisation boursière $ 12.73M$ 12.73M $ 12.73M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.73M$ 12.73M $ 12.73M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Wall Street Shiba est de $ 12.73M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STIBA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.73M.