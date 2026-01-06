Quel est le prix en temps réel de Warplet aujourd'hui ?

Le prix en direct de Warplet s'élève à $, avec une variation de -- % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre est actualisé en permanence pour refléter précisément les conditions du marché mondial.

À quoi ressemble la structure quotidienne des prix pour WARPLET ?

WARPLET a échangé entre $ et $, offrant ainsi un aperçu de la force des prix intrajournaliers et des zones potentielles de cassure.

Quelle est l'ampleur de la volatilité affichée par Warplet aujourd'hui ?

Le token a connu une volatilité de -- % au cours de la dernière journée, aidant ainsi les traders à déterminer si le marché est stable ou fortement réactif.

Dans quelle zone technique WARPLET évolue-t-il actuellement ?

Les mouvements de prix par rapport aux sommets et creux récents indiquent que WARPLET présente une dynamique modérée à court terme, influencée par la liquidité et la direction générale du marché.

Quel est le classement global et la taille du marché pour Warplet ?

Avec une capitalisation boursière de $62030, Warplet occupe le #7995, ce qui témoigne d'une forte présence sur le marché et d'un vif intérêt des investisseurs.

Quelle a été l'activité de trading récente pour WARPLET ?

Le token a généré un volume de trading de $-- sur 24 heures, illustrant un engagement actif des traders du monde entier.

Comment Warplet se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Son ATH est de $0.00002157, tandis que son ATL est de $, offrant ainsi une perspective sur le potentiel de prix à long terme et les baisses observées.

Quels sont les fondamentaux qui influencent le comportement du marché de WARPLET ?

Les facteurs clés incluent l'offre en circulation (100000000000.0 tokens), la performance de la catégorie dans Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Farcaster Ecosystem,Clanker Ecosystem, ainsi que l'activité sur la chaîne --, tous ces éléments façonnant l'évolution des prix du token.