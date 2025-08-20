En savoir plus sur WAR

Logo de Water Rabbit

Prix de Water Rabbit (WAR)

Non listé

Prix en temps réel : 1 WAR à USD

$0.00130017
$0.00130017
+94.50%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
USD
Graphique du prix de Water Rabbit (WAR) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-20 12:07:25 (UTC+8)

Informations sur le prix de Water Rabbit (WAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0
Bas 24 h
$ 0.0014013
$ 0.0014013
Haut 24 h

$ 0
$ 0

$ 0.0014013
$ 0.0014013

$ 0.0014013
$ 0.0014013

$ 0
$ 0

-0.43%

+94.53%

+285.69%

+285.69%

Le prix en temps réel de Water Rabbit (WAR) est de $0.00130017. Au cours des dernières 24 heures, WAR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.0014013, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WAR est $ 0.0014013, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WAR a évolué de -0.43% au cours de la dernière heure, +94.53% sur 24 heures et de +285.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Water Rabbit (WAR)

$ 1.16M
$ 1.16M

--
--

$ 1.16M
$ 1.16M

898.95M
898.95M

899,701,473.3787426
899,701,473.3787426

La capitalisation boursière actuelle de Water Rabbit est de $ 1.16M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAR est de 898.95M, avec une offre totale de 899701473.3787426. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.16M.

Historique du prix de Water Rabbit (WAR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Water Rabbit en USD était de $ +0.00063181.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Water Rabbit en USD était de $ +0.0121288066.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Water Rabbit en USD était de $ +0.0170404348.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Water Rabbit en USD était de $ +0.00117658319275158522.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00063181+94.53%
30 jours$ +0.0121288066+932.86%
60 jours$ +0.0170404348+1,310.63%
90 jours$ +0.00117658319275158522+952.03%

Qu'est-ce que Water Rabbit (WAR)

What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital

Ressource de Water Rabbit (WAR)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Water Rabbit (USD)

Combien vaudra Water Rabbit (WAR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Water Rabbit (WAR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Water Rabbit.

Consultez la prévision de prix de Water Rabbit maintenant !

WAR en devises locales

Tokenomics de Water Rabbit (WAR)

Comprendre la tokenomics de Water Rabbit (WAR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WAR !

Combien vaut Water Rabbit (WAR) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de WAR en USD est de 0.00130017 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de WAR à USD ?
Le prix actuel de WAR en USD est $ 0.00130017. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Water Rabbit ?
La capitalisation boursière de WAR est de $ 1.16M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de WAR ?
L'offre en circulation de WAR est de 898.95M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WAR ?
WAR a atteint un prix ATH de 0.0014013 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WAR ?
WAR a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de WAR ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WAR est de -- USD.
Est-ce que WAR va augmenter cette année ?
WAR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WAR pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-20 12:07:25 (UTC+8)

