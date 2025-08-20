Qu'est-ce que Water Rabbit (WAR)

What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Water Rabbit (WAR) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Water Rabbit (USD)

Combien vaudra Water Rabbit (WAR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Water Rabbit (WAR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Water Rabbit.

Consultez la prévision de prix de Water Rabbit maintenant !

WAR en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Water Rabbit (WAR)

Comprendre la tokenomics de Water Rabbit (WAR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WAR !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Water Rabbit (WAR) Combien vaut Water Rabbit (WAR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de WAR en USD est de 0.00130017 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de WAR à USD ? $ 0.00130017 . Consultez le Le prix actuel de WAR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Water Rabbit ? La capitalisation boursière de WAR est de $ 1.16M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de WAR ? L'offre en circulation de WAR est de 898.95M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de WAR ? WAR a atteint un prix ATH de 0.0014013 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de WAR ? WAR a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de WAR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour WAR est de -- USD . Est-ce que WAR va augmenter cette année ? WAR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de WAR pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Water Rabbit (WAR)