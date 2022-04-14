Tokenomics de Watermelon (WAT)
Informations sur Watermelon (WAT)
What is WAT?
WAT is a token called Watermelon Coin. It is based on the SPL-Token protocol of Solana. On watcoin.farm, you can "plant watermelons" to mint WAT. Once you acquire WAT, you can play various mini-games on watcoin.farm to earn more WAT. The WAT you own can also be traded in the DEX (decentralized exchange) market.
WAT's Address
8nZZoqBYy13LcMiso4ZdNLRK8BpymJAbyfVdZ1RcEBAq
Total Supply of WAT?
10,000,000,000
Total Number of Planting and Harvesting?
1,000,000
How Many Coins Can Be Earned Per Planting and Harvesting?
10,000
Team's Reserved?
0
Fairness and Transparency?
We will fully disclose all planting and harvesting data, including the time and quantity used for planting and harvesting. Additionally, detailed records can be viewed on the Solana blockchain.
What is WAT used for?
Firstly, WAT is supported by a large community and a professional technical team. Not only can it be freely traded on decentralized exchanges, but it can also be used to play a variety of games officially developed by the technical team. One such game is "Rock Paper Scissors," where two players compete in the game, and the winner earns the WAT staked by the loser. The another game is called "SOL Price Challenge", which is very simple, just predict whether the price of SOL will rise or fall within a specific time, and you can win WAT. The technical team will continually launch new, interesting, and fair competitive games for everyone to win more WAT.
Tokenomics et analyse de prix de Watermelon (WAT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Watermelon (WAT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Watermelon (WAT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Watermelon (WAT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens WAT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens WAT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de WAT, explorez le prix en direct du token WAT !
Prévision du prix de WAT
Vous voulez savoir dans quelle direction WAT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de WAT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.