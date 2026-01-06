Quel est le prix en direct de WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals ?

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals se négocie à $0.00025163, affichant une variation de prix de 8.97 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données combinées provenant de plusieurs marchés au comptant.

Quelle est la volatilité de WAV3 aujourd'hui ?

La volatilité du prix de WAV3 au cours des dernières 24 heures est de -- %. Une volatilité plus élevée indique des variations rapides du prix, tandis qu'une volatilité plus faible traduit une stabilité.

Quel est l'écart de trading sur 24 heures pour WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals ?

Le token a fluctué entre $0.00022924 (le bas) et $0.00025873 (le haut). Les traders l'utilisent souvent pour évaluer la dynamique quotidienne et la force du marché.

Quel est le volume d'échanges généré par WAV3 ?

Au cours des dernières 24 heures, WAV3 a accumulé $-- d'activité commerciale, ce qui montre à quel point le marché s'engage activement avec cet actif.

Comment le prix actuel se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Le niveau record historique est de $0.00088168, et le niveau le plus bas jamais atteint est de $0.0001419. Comparer le prix actuel à ces niveaux aide les traders à comprendre les cycles à long terme.

Quelle est la solidité de la liquidité du marché pour WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals ?

La solidité de la liquidité est notée --/100, ce qui indique la profondeur du carnet d'ordres et la facilité d'exécution durant les sessions de trading actives.

Comment WAV3 se compare-t-il aux autres tokens de la catégorie Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem ?

Dans la catégorie Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem, WAV3 affiche une performance compétitive, soutenue par une liquidité de $-- et un intérêt constant de la part des traders.