Prix de WaveFi (WAVE)
Le prix de WaveFi (WAVE) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.25 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WAVE en USD est de $ 0 par WAVE.
WaveFi se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 11,627.07 et une offre en circulation de 1.00B WAVE. Au cours des dernières 24 heures, WAVE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.
En termes de performance à court terme, WAVE a varié de -0.09% au cours de la dernière heure et de -6.47% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de WaveFi est de $ 11.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAVE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.63K.
-0.09%
+1.25%
-6.47%
-6.47%
Aujourd'hui, la variation du prix de WaveFi en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de WaveFi en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de WaveFi en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de WaveFi en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+1.25%
|30 jours
|$ 0
|-36.53%
|60 jours
|$ 0
|-83.81%
|90 jours
|$ 0
|--
En 2040, le prix de WaveFi pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Quel est le prix actuel du marché de WaveFi ?
WaveFi est évalué à $0.00001163, avec une variation de 1.24 % au cours des dernières 24 heures. Cela reflète l'état le plus récent de l'offre et de la demande sur les marchés mondiaux des cryptomonnaies.
Combien d'holders uniques compte WAVE ?
Il y a -- holders sur la blockchain, ce qui indique la distribution et l'adoption communautaire de WAVE. Une augmentation du nombre de holders est souvent considérée comme un signal d'un renforcement de la participation au réseau ou d'un intérêt accru à long terme.
À quel point WaveFi est-il actif sur sa blockchain native ?
En tant que token sur --, l'activité est influencée par les interactions avec les portefeuilles, les frais de réseau, le comportement de staking et l'utilisation des contrats intelligents. Une activité élevée peut être corrélée à un volume de transactions plus important ou à l'émergence de nouveaux développements dans l'écosystème.
Quelle est l'offre en circulation totale de WAVE ?
L'offre en circulation s'élève à 1000000000.0, ce qui influence directement la rareté et la valorisation du token. Les variations de l'offre peuvent résulter d'émissions, de brûlures ou de calendriers de déverrouillage.
Quel est le volume sur 24 heures pour WaveFi ?
WaveFi a généré un volume de trading de $-- au cours de la journée passée, ce qui montre à quel point cet actif est activement négocié et quelle est sa profondeur de liquidité.
Comment WAVE se comporte-t-il par rapport aux concurrents de la catégorie BNB Chain Ecosystem,Prediction Markets ?
Par rapport aux autres actifs du segment BNB Chain Ecosystem,Prediction Markets, la dynamique de WAVE est influencée par le sentiment du marché, l'adoption par les investisseurs et les métriques on-chain liées à --.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Les plus fortes hausses crypto du jour
REWARDS ON PROJECT
RWD
+611.56%
114514
114514
+269.69%
DreamCraft
DREAMCRAFT
+135.28%
DEPINSIM
ESIM
+131.60%
ONYXCOIN
XCN
+30.16%
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.