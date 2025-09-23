Informations sur le prix de Waveform by Virtuals (WAVE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00525477
Haut 24 h $ 0.00748749
Sommet historique $ 0.01065518
Prix le plus bas $ 0.00525477
Variation du prix (1 h) +4.00%
Changement de prix (1J) -17.18%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Waveform by Virtuals (WAVE) est de $0.00620097. Au cours des dernières 24 heures, WAVE a évolué entre un minimum de $ 0.00525477 et un maximum de $ 0.00748749, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WAVE est $ 0.01065518, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00525477.

En termes de performance à court terme, WAVE a évolué de +4.00% au cours de la dernière heure, -17.18% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Waveform by Virtuals (WAVE)

Capitalisation boursière $ 6.20M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.20M
Offre en circulation 1.00B
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Waveform by Virtuals est de $ 6.20M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAVE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.20M.