Découvrez les informations clés sur Weirdo (WEIRDO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Weirdo (WEIRDO)

weirdo boi, degen all day all day long on Base chain

the opposite of $normie is $weirdo

Site officiel : https://www.weirdobase.com/