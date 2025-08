Informations sur Wenpad Labs (LABS)

Our project is a comprehensive ecosystem on Solana featuring a presale launchpad integrated with Phantom wallet, enabling secure and user-friendly token launches. We offer a free, volume-based Telegram trending platform, ensuring fair exposure without paid placements. Soon, we will launch a Telegram bot to support projects in raising revenue and achieving long-term sustainability. The native token is deflationary and incorporates reflections: transactional taxes are redistributed weekly to holders and a portion is burned, maximizing rewards and maintaining scarcity. Importantly, our system ensures the development team does not sell tokens; all tax proceeds are returned to the community, reinforcing trust and long-term value for holders.

Site officiel : https://wenpadlabs.com/ Livre blanc : https://www.pdffiller.com/jsfiller-desk15/